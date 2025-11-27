Фёдор Емельяненко раскрыл подробности организации боксёрского поединка с КроКопом

Звёздный российский боец смешанного стиля Фёдор Емельяненко рассказал подробности организации ожидаемого боксёрского поединка с хорватом Мирко «КроКопом» Филиповичем.

«Будут ещё заявления, будут пресс-конференции, всё это будет. Подпись пока не поставлена, но есть предварительные договорённости, работа идёт, всё нормально.

Формат боя? Сейчас дорабатывают контракт, и тогда уже будем точно знать. Скорее всего, это будет восемь раундов по три минуты», – приводит слова Емельяненко Okko.

Ранее Вадим Немков высказался о боксёрском поединке Емельяненко и Филиповича.

