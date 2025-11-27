Кортес-Акоста заявил о желании провести шестой бой за год в UFC

Пятый номер рейтинга UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) доминиканец Вальдо Кортес-Акоста заявил о готовности провести шестой поединок в 2025 году.

«Готов драться с кем угодно и в любое время. Давайте сотворим историю 13 декабря! Я хочу стать единственным, кто подрался шесть раз за год», — написал Кортес-Акоста в социальных сетях.

Вальдо Кортес-Акосте 34 года. Доминиканец дебютировал в UFC в 2022 году. В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC Fight Night 264 в Дохе (Катар) в ноябре, Кортес-Акоста нокаутировал россиянина Шамиля Газиева. Всего на его счету в UFC 11 побед и два поражения.

