Бокс/ММА

Чемпион UFC Пантожа высказался о возможном возвращении Мокаева в промоушен

Чемпион UFC в наилегчайшем весе (до 57 кг) бразилец Александр Пантожа высказался о звёздном бойце дивизиона британце Мухаммаде Мокаеве, в настоящий момент выступающем в промоушене Brave.

«Классный боец. Он тренировался с нами пару лет назад, и я скучаю по нему. Спарринги с ним получались действительно напряжёнными. Сейчас он дерётся с парнями ниже уровнем, чем в UFC. Но он продолжает двигаться вперёд и делает всё для возвращения в UFC, — сказал Пантожа в интервью Home of Fight.

Ранее экс-претендент на титул UFC Чейл Соннен заявил, что ожидает возвращения Мокаева в UFC.

