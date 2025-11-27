Скидки
«Называйте меня безумцем». Биспинг предложил следующего соперника для Перейры в UFC

«Называйте меня безумцем». Биспинг предложил следующего соперника для Перейры в UFC
Экс-чемпион UFC, а ныне комментатор и аналитик Майкл Биспинг считает, что действующий обладатель титула в полутяжёлом весе (до 93 кг) бразилец Алекс Перейра мог бы провести следующий поединок со швейцарцем Волканом Оздемиром.

«Называйте меня безумцем, но я бы хотел увидеть бой Оздемира и Алекса Перейры, хоть я и не думаю, что он состоится. Я считаю, что это был бы великолепный бой», — сказал Биспинг на своём YouTube-канале.

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC Fight Night 265 в ноябре, Оздемир нокаутировал американца Алонзо Менифилда.

Новости. Бокс/ММА
