Рахмонов: Камару Усман не в той форме и возрасте, он не заслуживает титульного боя

Третий номер рейтинга UFC в полусреднем весе (до 77 кг) казахстанец Шавкат Рахмонов не считает, что бывший чемпион дивизиона нигериец Камару Усман станет следующим соперником действующего обладателя титула россиянина Ислама Махачева.

«Камару в той форме и не в том возрасте. Он никак не заслуживает титульный бой, потому что у него три поражения подряд, он десятый номер, только выиграл… Как он может перепрыгнуть всех и подраться за чемпионский пояс?» — сказал Рахмонов в интервью YouTube-каналу «Вестник MMA».

Ранее менеджер Али Абдель-Азиз заявил, что Усман должен стать соперником Махачева.

