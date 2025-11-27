Инсайдер: бой Шона Стрикленда и Энтони Эрнандеса находится в разработке на UFC 325

Поединок в среднем весе (до 84 кг) между американцами Шоном Стриклендом и Энтони Эрнандесом находится в разработке на турнир UFC 325, который состоится 31 января в Сиднее (Австралия), сообщает инсайдер KevinK в социальных сетях.

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 312 в феврале, Стрикленд проиграл единогласным судейским решением в реванше с южноафриканцем Дрикусом дю Плесси.

Эрнандес в августе на UFC on ESPN 72 победил удушающим приёмом грузина Романа Долидзе.

Ранее в интервью чемпион UFC в среднем весе Хамзат Чимаев назвал сроки следующего боя.

