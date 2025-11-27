Мурат Гассиев оценил свою готовность к чемпионскому бою с Кубратом Пулевым

Российский боксёр Мурат Гассиев высказался о предстоящем поединке за регулярный титул WBA в супертяжёлом весе с болгарином Кубратом Пулевым, который состоится 12 декабря в Дубае (ОАЭ).

«У меня отличное настроение, лагерь подходит к концу. Теперь нужно подойти к бою в хорошей форме и психологическом настрое. На данный момент свою форму оцениваю на 90%, впереди доработка тактических моментов. Всё по плану. К 12 декабря я подойду к поединку в оптимальной форме.

У меня несколько раз была возможность боксировать за чемпионские пояса, это очень приятные эмоции и ощущения. Особенно когда тебе поднимают руку и ты завоёвываешь титул. Сделаю всё возможное, чтобы испытать эти чувства вновь. Каждый бой — новый вызов. Да, на кону сейчас стоит титул чемпиона мира, но для меня это очередной бой, очередной соперник, к которому нужно подойти на 100% готовым. В общем, был бы это бой за пояс или рейтинговый поединок… Я готовился бы одинаково. Не скрываю, что в связи со статусом предстоящего боя присутствует дополнительная ответственность. Но не обращаю большого внимания на это, я сфокусирован на своей работе, комбинациях и так далее. По крайней мере сейчас», — приводит слова Гассиева пресс-служба Федерации бокса России.