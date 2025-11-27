Даниэль Кормье отреагировал на поездку Джона Джонса в Чечню

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы американец Даниэль Кормье отреагировал на поездку бывшего соперника и соотечественника Джона Джонса в Чечню.

«Почему он не проводит День благодарения со своей семьёй?» – написал Кормье в социальных сетях.

Джону Джонсу 38 лет. Американец дебютировал в UFC в 2008 году. В 2011-м стал чемпионом организации в полутяжёлом весе (до 93 кг), после чего провёл восемь защит титула, в 2018-м – двукратным чемпионом.

В 2023 году стал чемпионом в тяжёлом весе (до 120 кг), после чего провёл одну защиту. Объявил о завершении карьеры в 2025 году. Всего на его счету 28 побед и одно поражение.