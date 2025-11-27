Хавьер Мендес назвал опаснейшего соперника для Махачева в полусреднем весе UFC

Хавьер Мендес, тренер чемпиона UFC в полусреднем весе (до 77 кг) Ислама Махачева, считает, что бывший обладатель титула нигериец Камару Усман является наиболее опасным соперником для россиянина с точки зрения стиля.

«Не знаю, когда состоится следующий бой и будет ли он с Камару. Но если это будет Камару, то он очень хороший борец с хорошей ударной техникой и опытом. Он очень опасен, и я считаю, что он потенциально самый опасный соперник для Ислама с точки зрения стилистики», — приводит слова Мендеса издание Odds.ru.

Ранее Жорж Сен-Пьер оценил выступление Махачева в бою с Делла Маддаленой.

