Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Хавьер Мендес назвал опаснейшего соперника для Махачева в полусреднем весе UFC

Хавьер Мендес назвал опаснейшего соперника для Махачева в полусреднем весе UFC
Комментарии

Хавьер Мендес, тренер чемпиона UFC в полусреднем весе (до 77 кг) Ислама Махачева, считает, что бывший обладатель титула нигериец Камару Усман является наиболее опасным соперником для россиянина с точки зрения стиля.

«Не знаю, когда состоится следующий бой и будет ли он с Камару. Но если это будет Камару, то он очень хороший борец с хорошей ударной техникой и опытом. Он очень опасен, и я считаю, что он потенциально самый опасный соперник для Ислама с точки зрения стилистики», — приводит слова Мендеса издание Odds.ru.

Ранее Жорж Сен-Пьер оценил выступление Махачева в бою с Делла Маддаленой.

Материалы по теме
«Невероятно». Жорж Сен-Пьер оценил выступление Махачева в бою с Делла Маддаленой

Махачев пополнил свою коллекцию часов после победы на UFC 322

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android