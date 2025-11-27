Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Чемпион UFC Пантожа дал прогноз на реванш Двалишвили — Ян

Чемпион UFC Пантожа дал прогноз на реванш Двалишвили — Ян
Комментарии

Чемпион UFC в наилегчайшем весе (до 57 кг) бразилец Александр Пантожа высказался о предстоящем поединке за титул в легчайшем дивизионе (до 61 кг) между грузином Мерабом Двалишвили и россиянином Петром Яном, который состоится 7 декабря на турнире UFC 323 в Лас-Вегасе (США).

«У Петра очень солидные навыки, особенно в стойке. Но я всё равно ставлю на Мераба. Он великолепно смотрится в последних боях. Как танк! У него хватил сил, чтобы повалить вас столько раз, сколько ему нужно. Мне нравится Пётр Ян, но Мераб победит решением», — сказал Пантожа в интервью Home of Fight.

Материалы по теме
Фото
Пётр Ян прибыл в США на реванш с Мерабом Двалишвили

Пётр Ян показал актуальную форму перед реваншем с Двалишвили:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android