Чемпион UFC Пантожа дал прогноз на реванш Двалишвили — Ян

Чемпион UFC в наилегчайшем весе (до 57 кг) бразилец Александр Пантожа высказался о предстоящем поединке за титул в легчайшем дивизионе (до 61 кг) между грузином Мерабом Двалишвили и россиянином Петром Яном, который состоится 7 декабря на турнире UFC 323 в Лас-Вегасе (США).

«У Петра очень солидные навыки, особенно в стойке. Но я всё равно ставлю на Мераба. Он великолепно смотрится в последних боях. Как танк! У него хватил сил, чтобы повалить вас столько раз, сколько ему нужно. Мне нравится Пётр Ян, но Мераб победит решением», — сказал Пантожа в интервью Home of Fight.

Пётр Ян показал актуальную форму перед реваншем с Двалишвили: