Гаджиев: КроКоп получит за бой с Емельяненко минимум $ 1 млн

Известный промоутер Камил Гаджиев считает, что хорватский ветеран смешанных единоборств Мирко «КроКоп» Филипович заработает не меньше $ 1 млн за боксёрский поединок с россиянином Фёдором Емельяненко.

«Крокоп против Емельяненко – это само по себе уже бренд, а за бренд надо платить. Я думаю, что минимум $ 1 млн Крокоп получит», — приводит слова Гаджиева издание MMA.Metaratings.ru.

Напомним, Филипович уже встречался с Емельяненко в ринге. Поединок бойцов состоялся на турнире Pride в 2005 году и завершился победой россиянина единогласным судейским решением.

Фёдор Емельяненко раскрыл подробности организации боксёрского поединка с КроКопом

Емельяненко показал впечатляющую физическую форму на перекладине:

