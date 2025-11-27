Скидки
«Сколько парней его переехали? Он никто, не элитный боец». Царукян раскритиковал Чендлера

Комментарии

Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе россиянин Арман Царукян выступил с критикой в адрес бывшего претендента на титул чемпиона UFC в категории до 70 кг американца Майкла Чендлера.

«Сколько парней переехали Чендлера? Майклу 40 лет. У него шесть поражений и две победы в UFC. Сейчас он идёт на серии из четырёх поражений. Майкл никто. Он показывал зрелищные поединки, но не является элитным бойцом», — приводит слова Царукяна портал Sportskeeda.

Царукяну 29 лет. В профессиональном рекорде Армана 23 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и три поражения. В качестве профессионала Ахалкалакец дебютировал в смешанных единоборствах в сентябре 2015 года.

