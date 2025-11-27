Двалишвили – о реванше с Яном: если я соревнуюсь с русскими, то должен побеждать

Чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) грузин Мераб Двалишвили высказался о предстоящем реванше с россиянином Петром Яном, который состоится 7 декабря на турнире UFC 323 в Лас-Вегасе (США).

«Он из России, я – из Грузии. Каждый раз, когда мы соревнуемся с русскими, мы должны побеждать», — сказал Двалишвили в интервью YouTube-каналу Pound-4-Pound.

Мерабу Двалишвили 34 года. Грузинский боец дебютировал в UFC в 2017 году. В сентябре 2024 года завоевал чемпионский титул в легчайшем весе, победив единогласным судейским решением американца Шона О’Мэлли, после чего провёл три успешные защиты.

