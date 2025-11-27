Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Двалишвили – о реванше с Яном: если я соревнуюсь с русскими, то должен побеждать

Двалишвили – о реванше с Яном: если я соревнуюсь с русскими, то должен побеждать
Комментарии

Чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) грузин Мераб Двалишвили высказался о предстоящем реванше с россиянином Петром Яном, который состоится 7 декабря на турнире UFC 323 в Лас-Вегасе (США).

«Он из России, я – из Грузии. Каждый раз, когда мы соревнуемся с русскими, мы должны побеждать», — сказал Двалишвили в интервью YouTube-каналу Pound-4-Pound.

Мерабу Двалишвили 34 года. Грузинский боец дебютировал в UFC в 2017 году. В сентябре 2024 года завоевал чемпионский титул в легчайшем весе, победив единогласным судейским решением американца Шона О’Мэлли, после чего провёл три успешные защиты.

Материалы по теме
Фото
Пётр Ян прибыл в США на реванш с Мерабом Двалишвили

Пётр Ян показал актуальную форму перед реваншем с Двалишвили

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android