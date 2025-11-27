Скидки
Царукян: безумное падение Илии Топурии — от Эль Матадора до «утки»

Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе россиянин Арман Царукян негативно высказался в адрес 28-летнего непобеждённого обладателя чемпионского титула UFC в категории до 70 кг испано-грузина Илии Топурии.

«Безумное падение Илии. От Эль Матадора до «утки»… и теперь полный путь до «жалкого» и «тряпки», — написал Царукян на своей странице в социальной сети Х.

Царукяну 29 лет. В профессиональном рекорде в ММА армяно-российский боец имеет 23 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и три поражения. В качестве профессионала Ахалкалакец дебютировал в смешанных единоборствах в сентябре 2015 года.

