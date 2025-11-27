Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Криштиану Роналду стал совладельцем бойцовского промоушена WOWfc

Криштиану Роналду стал совладельцем бойцовского промоушена WOWfc
Комментарии

40-летний нападающий сборной Португалии и «Аль-Насра» Криштиану Роналду стал совладельцем бойцовского промоушена WOWfc. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Отметим также, что совладельцем этой же организации является 28-летний непобеждённый обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе испано-грузин Илия Топурия.

Фото: Пресс-служба WOWfc

В нынешнем сезоне Криштиану Роналду провёл 17 матчей за клуб и сборную во всех турнирах, в которых забил 16 голов и отдал две результативные передачи.

Португалец выступает за «Аль-Наср» с 2023 года. Наибольшую известность нападающему принесли выступления за «Манчестер Юнайтед» и мадридский «Реал». Роналду — пятикратный обладатель премии «Золотой мяч».

Материалы по теме
«Я живу, чтобы побеждать»: 50 мощных цитат Роналду, которые заряжают на успех
«Я живу, чтобы побеждать»: 50 мощных цитат Роналду, которые заряжают на успех
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android