40-летний нападающий сборной Португалии и «Аль-Насра» Криштиану Роналду стал совладельцем бойцовского промоушена WOWfc. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Отметим также, что совладельцем этой же организации является 28-летний непобеждённый обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе испано-грузин Илия Топурия.

Фото: Пресс-служба WOWfc

В нынешнем сезоне Криштиану Роналду провёл 17 матчей за клуб и сборную во всех турнирах, в которых забил 16 голов и отдал две результативные передачи.

Португалец выступает за «Аль-Наср» с 2023 года. Наибольшую известность нападающему принесли выступления за «Манчестер Юнайтед» и мадридский «Реал». Роналду — пятикратный обладатель премии «Золотой мяч».