Чемпион UFC отреагировал на то, что Роналду стал совладельцем бойцовского промоушена

28-летний непобеждённый обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе испано-грузин Илия Топурия отреагировал на то, что 40-летний нападающий сборной Португалии и «Аль-Насра» Криштиану Роналду стал совладельцем бойцовского промоушена WOWfc.

«Добро пожаловать в семью, Криштиану», — написал Топурия на своей странице в социальной сети Х.

Отметим, что совладельцем этой же организации является и сам Илия. Испано-грузинский боец дебютировал в качестве профессионального бойца смешанных единоборств в апреле 2015 года. В североамериканской лиге Матадор начал выступать с октября 2020 года. В своём рекорде Илия имеет 17 побед, из которых лишь две были одержаны решением судей.