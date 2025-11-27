Мераб Двалишвили заявил, что изменил отношение к Петру Яну после первого боя

34-летний действующий обладатель титула UFC в легчайшем весе грузин Мераб Двалишвили рассказал, что изменил своё отношение к бывшему чемпиону UFC в категории до 61 кг россиянину Петру Яну.

«До [первого боя] он мне не нравился по нескольким причинам, в том числе из-за политики русских. Наш менталитет таков, что, когда ты побеждаешь кого-то, а твой соперник успешно возвращается, ты начинаешь болеть за него. После боя со мной он ещё три раза дрался, и я очень сильно болел за него, теперь Пётр мне нравится», — приводит слова Двалишвили аккаунт Home of Fight в социальной сети Х.

Напомним, первый бой между Петром и Мерабом состоялся 11 марта 2023 года на турнире UFC Fight Night 221. Тогда победу единогласным решением судей одержал Двалишвили. Их реванш состоится 6 декабря на турнире UFC 323.