Бой между Гэтжи и Пимблеттом состоится на турнире UFC 324 — инсайдер

Авторитетный испанский журналист Eurosport Альваро Кольменеро рассказал, бой между какими топовыми легковесами состоится на турнире UFC 324.

«Многочисленные источники сообщили мне, что на турнире UFC 324 состоится поединок между Джастином Гэтжи и Пэдди Пимблеттом. Моё мнение таково, что это будет главным событием турнира.

Моя интерпретация такова, что победитель этого боя встретится с Илией весной/летом, если только Топурия не проведёт бой с Исламом Махачевым в Белом доме или на Международной неделе боёв.

Во всём этом уравнении Царукян в краткосрочной перспективе выпадает из игры. Я думаю, он заслуживает того, чтобы быть следующим по своим заслугам, но именно так всё и может обернуться», — приводит слова Кольменеро аккаунт Championship Rounds в социальной сети Х.