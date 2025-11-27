Скидки
Бокс/ММА Новости

«Был хороший разговор с UFC. Придётся подождать». Имавов — о бое с Чимаевым за титул

«Был хороший разговор с UFC. Придётся подождать». Имавов — о бое с Чимаевым за титул
Второй номер рейтинга UFC в среднем весе француз дагестанского происхождения Нассурдин Имавов рассказал, как у него прошли переговоры с представителями UFC о поединке с 31-летним непобеждённым чемпионом UFC в категории до 84 кг Хамзатом Чимаевым.

«У нас был хороший разговор с UFC. Я им сказал, что хочу только титульный бой, и если придётся ждать, то подожду. Великие дела требуют серьёзной подготовки. Я не привык ждать, но в этот раз придётся», — написал Имавов на своей странице в социальной сети Х.

Имавову 30 лет. В своём профессиональном рекорде Нассурдин имеет 17 побед, четыре поражения, а также один бой был признан несостоявшимся.

Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

