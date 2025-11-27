Скидки
Илия Топурия сделал заявление о своей дальнейшей карьере в UFC

28-летний непобеждённый обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе испано-грузин Илия Топурия сделал заявление о своей дальнейшей карьере в североамериканской организации.

«Я не собираюсь принимать бои в первом квартале 2026 года, поскольку переживаю трудный момент в своей личной жизни. Поэтому пока хочу сосредоточиться на своих детях и разрешить эту ситуацию как можно скорее. И не хочу задерживать дивизион. UFC организует все необходимые бои, и, как только все проблемы будут мною улажены, я дам знать матчмейкерам, что готов к возвращению», — написал Топурия на своей странице в социальной сети Х.

Испано-грузинский боец дебютировал в качестве профессионального бойца смешанных единоборств в апреле 2015 года. В североамериканской лиге Матадор начал выступать с октября 2020 года. В своём рекорде Илия имеет 17 побед, из которых лишь две были одержаны решением судей.

Царукян: безумное падение Илии Топурии — от Эль Матадора до «утки»
