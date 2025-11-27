Мераб Двалишвили объяснил, почему испытывает негатив к Умару Нурмагомедову

34-летний действующий обладатель титула UFC в легчайшем весе грузин Мераб Двалишвили объяснил, почему испытывает негатив к своему бывшему оппоненту, который занимает первое место в рейтинге UFC, россиянину Умару Нурмагомедову.

«Что ты за человек, когда кто-то другой пишет за тебя в социальных сетях? Он назвал меня фальшивым чемпионом, и я с ним покончил. Следующий вопрос, пожалуйста», — приводит слова Двалишвили портал Low Kick MMA.

Напомним, поединок между Мерабом и Умаром состоялся 18 января на турнире UFC 311, который прошёл в Лос-Анджелесе (Калифорния, США). Бой продлился все пять раундов и завершился победой Двалишвили единогласным решением судей.