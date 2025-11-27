Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Мераб Двалишвили объяснил, почему испытывает негатив к Умару Нурмагомедову

Мераб Двалишвили объяснил, почему испытывает негатив к Умару Нурмагомедову
Комментарии

34-летний действующий обладатель титула UFC в легчайшем весе грузин Мераб Двалишвили объяснил, почему испытывает негатив к своему бывшему оппоненту, который занимает первое место в рейтинге UFC, россиянину Умару Нурмагомедову.

«Что ты за человек, когда кто-то другой пишет за тебя в социальных сетях? Он назвал меня фальшивым чемпионом, и я с ним покончил. Следующий вопрос, пожалуйста», — приводит слова Двалишвили портал Low Kick MMA.

Напомним, поединок между Мерабом и Умаром состоялся 18 января на турнире UFC 311, который прошёл в Лос-Анджелесе (Калифорния, США). Бой продлился все пять раундов и завершился победой Двалишвили единогласным решением судей.

Материалы по теме
Великий боец, над которым принято смеяться. Биография Мераба Двалишвили
Великий боец, над которым принято смеяться. Биография Мераба Двалишвили
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android