Немков оказался на 5 кг легче Ибрагимова перед реваншем

Сегодня, 27 ноября, состоялась официальная церемония взвешивания участников турнира бойцовской лиги «Сокол», который пройдёт 28 ноября в Москве. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами.

Результаты взвешивания участников турнира лиги «Сокол»:

Виктор Немков (115 кг) – Хадис Ибрагимов (120 кг);

Евгений Игнатьев (70,7 кг) – Диего Марлон (70,5 кг);

Олег Оленичев (116,1 кг) – Алан Макитов (115,9 кг);

Хасан Бураев (66,3 кг) – Азим Мохлис (66,3 кг);

Сергей Денисов (77,1 кг) – Михаил Дорошенко (77,4 кг);

Имам Ибрагимов (77,6 кг) – Хамзат Сакалов (77,6 кг);

Вячеслав Трубаров (93 кг) – Арутюн Самвелян (95 кг);

Артём Долотов (61 кг) – Игорь Кузургашев (61,1 кг);

Фаиз Гулонов (70 кг) – Абдулла Бабаев (70,8 кг);

Магомед Алиев (84,4 кг) – Максим Коротицкий (84,4 кг);

Михаил Кашурников (116 кг) – Максим Гузуи (100 кг).