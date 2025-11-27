Немков оказался на 5 кг легче Ибрагимова перед реваншем

Сегодня, 27 ноября, состоялась официальная церемония взвешивания участников турнира бойцовской лиги «Сокол», который пройдёт 28 ноября в Москве. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами.
Результаты взвешивания участников турнира лиги «Сокол»:
Виктор Немков (115 кг) – Хадис Ибрагимов (120 кг);
Евгений Игнатьев (70,7 кг) – Диего Марлон (70,5 кг);
Олег Оленичев (116,1 кг) – Алан Макитов (115,9 кг);
Хасан Бураев (66,3 кг) – Азим Мохлис (66,3 кг);
Сергей Денисов (77,1 кг) – Михаил Дорошенко (77,4 кг);
Имам Ибрагимов (77,6 кг) – Хамзат Сакалов (77,6 кг);
Вячеслав Трубаров (93 кг) – Арутюн Самвелян (95 кг);
Артём Долотов (61 кг) – Игорь Кузургашев (61,1 кг);
Фаиз Гулонов (70 кг) – Абдулла Бабаев (70,8 кг);
Магомед Алиев (84,4 кг) – Максим Коротицкий (84,4 кг);
Михаил Кашурников (116 кг) – Максим Гузуи (100 кг).