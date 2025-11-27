Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Немков оказался на 5 кг легче Ибрагимова перед реваншем

Немков оказался на 5 кг легче Ибрагимова перед реваншем
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 27 ноября, состоялась официальная церемония взвешивания участников турнира бойцовской лиги «Сокол», который пройдёт 28 ноября в Москве. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами.

Результаты взвешивания участников турнира лиги «Сокол»:

Виктор Немков (115 кг) – Хадис Ибрагимов (120 кг);
Евгений Игнатьев (70,7 кг) – Диего Марлон (70,5 кг);

Олег Оленичев (116,1 кг) – Алан Макитов (115,9 кг);
Хасан Бураев (66,3 кг) – Азим Мохлис (66,3 кг);

Сергей Денисов (77,1 кг) – Михаил Дорошенко (77,4 кг);
Имам Ибрагимов (77,6 кг) – Хамзат Сакалов (77,6 кг);

Вячеслав Трубаров (93 кг) – Арутюн Самвелян (95 кг);
Артём Долотов (61 кг) – Игорь Кузургашев (61,1 кг);

Фаиз Гулонов (70 кг) – Абдулла Бабаев (70,8 кг);
Магомед Алиев (84,4 кг) – Максим Коротицкий (84,4 кг);

Михаил Кашурников (116 кг) – Максим Гузуи (100 кг).

Материалы по теме
Реванш Хадис — Немков и титульник второго Иноуэ. Главные бои недели
Реванш Хадис — Немков и титульник второго Иноуэ. Главные бои недели
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android