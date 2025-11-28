Скидки
Все новости
Макс Холлоуэй поддержал Илию Топурию, который заявил, что взял паузу в карьере

33-летний обладатель титула BMF американец Макс Холлоуэй выразил поддержку своему бывшему сопернику, а также непобеждённому чемпиону UFC в лёгком весе испано-грузину Илии Топурии, который сообщил, что испытывает проблемы в личной жизни.

«Жаль слышать это, чемпион. Я не понаслышке знаю, как тяжело бороться, защищая своих детей. Надеюсь, всё пройдёт хорошо», — написал Холлоуэй на своей странице в социальной сети Х.

Испано-грузинский боец дебютировал в качестве профессионального бойца смешанных единоборств в апреле 2015 года. В североамериканской лиге Матадор начал выступать с октября 2020 года. В своём рекорде Илия имеет 17 побед, из которых лишь две были одержаны решением судей.

