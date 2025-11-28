«Спасибо, брат». Топурия поблагодарил Холлоуэя за слова поддержки

28-летний непобеждённый чемпион UFC в лёгком весе испано-грузин Илия Топурия поблагодарил 33-летнего обладателя титула BMF американца Макса Холлоуэя за слова поддержки, которые тот адресовал Матадору после того, как тот сообщил о семейных проблемах.

«Спасибо за поддержку, брат. Всего наилучшего тебе и твоей семье», — написал Топурия на своей странице в социальной сети Х.

Испано-грузинский боец дебютировал в качестве профессионального бойца смешанных единоборств в апреле 2015 года. В североамериканской лиге Матадор начал выступать с октября 2020 года. В своём рекорде Илия имеет 17 побед, из которых лишь две были одержаны решением судей.