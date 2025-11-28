Скидки
«Молюсь за семьи погибших». Макгрегор высказался о стрельбе в Вашингтоне

Комментарии

37-летний бывший двойной чемпион UFC в полулёгком (до 66 кг) и лёгком (до 70 кг) весе ирландец Конор Макгрегор высказался в связи со стрельбой, инициируемой выходцем из Афганистана, рядом с Белым домом и ранением двух сотрудников войск Национальной гвардии США

«Сегодня из Вашингтона поступили ужасные новости. Я молюсь за семьи двух погибших военнослужащих. Всем своим сердцем и душой я с ними», — написал Макгрегор на своей странице в социальной сети Х.

Отметим, что оба сотрудника до сих пор находятся в критическом состоянии. По имеющейся информации, расследованием нападения занимается ФБР совместно с другими ведомствами, в том числе с Министерством внутренней безопасности и Секретной службой США.

