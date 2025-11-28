Хамзат Чимаев обратился к Нассурдину Имавову, сообщив, когда проведёт с ним бой

Непобеждённый 31-летний действующий обладатель титула UFC в категории до 84 кг Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ, обратился ко второму номеру рейтинга UFC в среднем весе французу дагестанского происхождения Нассурдину Имавову.

«Увидимся после Рамадана, Нассурдин. У тебя есть время поработать над своей борьбой, братишка», — написал Чимаев на своей странице в социальной сети Х.

Имавову 30 лет. В своём профессиональном рекорде Нассурдин имеет 17 побед, четыре поражения, а также один бой был признан несостоявшимся.

Чимаев является 16-м бойцом в истории североамериканской лиги, которому удалось стать чемпионом без поражений на профессиональном уровне. В рекорде Хамзата 15 побед, из которых 12 были одержаны досрочно.