Умар Нурмагомедов проведёт бой с Дейвисоном Фигейреду на турнире UFC 324

Бывший претендент на титул UFC в легчайшем весе россиянин Умар Нурмагомедов проведёт свой следующий бой против экс-чемпиона американского промоушена Дейвисона Фигейреду, об этом сообщила пресс-служба UFC.

Их бой состоится на турнире UFC 324, который пройдёт 24 января в Лас-Вегасе.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 321, Умар разделил октагон с американцем Марио Баутистой. Бой продлился все три раунда и завершился победой Нурмагомедова единогласным решением судей.

Фигейреду свой последний бой провёл в октябре 2025 года, победив Монтела Джексона на турнире UFC Fight Night 261.