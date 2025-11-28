Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Умар Нурмагомедов проведёт бой с Дейвисоном Фигейреду на турнире UFC 324

Умар Нурмагомедов проведёт бой с Дейвисоном Фигейреду на турнире UFC 324
Комментарии

Бывший претендент на титул UFC в легчайшем весе россиянин Умар Нурмагомедов проведёт свой следующий бой против экс-чемпиона американского промоушена Дейвисона Фигейреду, об этом сообщила пресс-служба UFC.

Их бой состоится на турнире UFC 324, который пройдёт 24 января в Лас-Вегасе.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 321, Умар разделил октагон с американцем Марио Баутистой. Бой продлился все три раунда и завершился победой Нурмагомедова единогласным решением судей.

Фигейреду свой последний бой провёл в октябре 2025 года, победив Монтела Джексона на турнире UFC Fight Night 261.

Материалы по теме
«Ко мне приставили охранника». Вспышки гнева Царукяна пугают даже боссов UFC
«Ко мне приставили охранника». Вспышки гнева Царукяна пугают даже боссов UFC
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android