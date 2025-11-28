Скидки
Гэтжи и Пимблетт подерутся за временный титул в лёгком весе на UFC 324

UFC официально объявил о проведении боя между бывшим временный чемпион UFC в лёгком весе американцем Джастиом Гэтжи и британцем Пэдди Пимблеттом на турнире UFC 324, который пройдёт 24 января в Лас-Вегасе.

Гэтжи и Пимблетт подерутся за временный титул в легком весе UFC.

На счету Гэтжи 31 бой в смешанных единоборствах, в которых он одержал 26 побед и потерпел пять поражений. В своём последнем бою, который состоялся 8 марта, он одержал победу над Рафаэлем Физиевым на UFC 313.

Пимблетт провёл 26 боёв в MMA, в которых одержал 23 победы и потерпел три поражения. В своём последнем бою он победил Майкла Чендлера на UFC 314, который провёл 12 апреля.

Материалы по теме
Умар Нурмагомедов проведёт бой с Дейвисоном Фигейреду на турнире UFC 324
