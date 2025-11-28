Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Кайла Харрисон проведёт титульный бой с Амандой Нуньес на UFC 324

Кайла Харрисон проведёт титульный бой с Амандой Нуньес на UFC 324
Комментарии

UFC официально объявил о проведении чемпионского боя в женском легчайшем весе между действующей обладательницей титула Кайлой Харрисон и возобновляющей карьеру экс-чемпионкой Амандой Нуньес. Поединок Харрисон — Нуньес пройдёт в рамках турнира по смешанным единоборствам UFC 324 24 января в Лас-Вегасе (США, штат Невада).

35-летняя Кайла Харрисон завоевала чемпионский пояс женского легчайшего веса в июне 2025 года в поединке с Джулианной Пеньей, поймав её на болевой приём.

37-летняя Аманда Нуньес дважды владела титулом UFC в легчайшем весе, в июне 2023 года объявила о завершении карьеры после успешно проведённой защиты.

Видео: Харрисон вручила Перейре жёлтый пояс по дзюдо

Материалы по теме
Официально
Умар Нурмагомедов проведёт бой с Дейвисоном Фигейреду на турнире UFC 324
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android