Кайла Харрисон проведёт титульный бой с Амандой Нуньес на UFC 324

UFC официально объявил о проведении чемпионского боя в женском легчайшем весе между действующей обладательницей титула Кайлой Харрисон и возобновляющей карьеру экс-чемпионкой Амандой Нуньес. Поединок Харрисон — Нуньес пройдёт в рамках турнира по смешанным единоборствам UFC 324 24 января в Лас-Вегасе (США, штат Невада).

35-летняя Кайла Харрисон завоевала чемпионский пояс женского легчайшего веса в июне 2025 года в поединке с Джулианной Пеньей, поймав её на болевой приём.

37-летняя Аманда Нуньес дважды владела титулом UFC в легчайшем весе, в июне 2023 года объявила о завершении карьеры после успешно проведённой защиты.

