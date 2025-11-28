Алекс Волкановски и Диего Лопес проведут реванш на UFC 325

Чемпион UFC в полулёгком весе австралиец Александр Волкановски проведёт следующий бой 31 января 2026 года на турнире UFC 325 в Сиднее. Его соперником станет бразилец Диего Лопес.

Волкановски и Лопес проведут второй бой между собой. В первом поединке, который состоялся 12 апреля на UFC 314, Волкановски победил Лопеса единогласным решением судей и после этого не проводил боёв. Всего на счету австралийца 27 побед и четыре поражения в смешанных единоборствах.

Лопес, в свою очередь, после поражения от Волкановски победил Джина Сильву техническим нокаутом на турнире UFC Fight Night 259, который прошёл 13 сентября.