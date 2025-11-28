Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Тяжеловесы Вальдо Кортес-Акоста и Деррик Льюис проведут бой на UFC 324

Тяжеловесы Вальдо Кортес-Акоста и Деррик Льюис проведут бой на UFC 324
Аудио-версия:
Комментарии

UFC официально объявил о проведении поединка в тяжёлом весе между пятым номером рейтинга весовой категории доминиканцем Вальдо Кортес-Акостой и восьмым номером рейтинга американцем Дерриком Льюисом. Поединок Кортес Акоста — Льюис пройдёт в рамках турнира по смешанным единоборствам UFC 324, который состоится 24 января в Лас-Вегасе (США, штат Невада).

Кортес-Акоста провёл в профессиональной карьере 18 боёв, в которых одержал 16 побед (8 нокаутом, 1 сабмишном, 7 судейским решением) и потерпел два поражения (оба судейским решением).

В рекорде Деррика Льюиса 42 поединка — 29 побед (24 нокаутом, 1 сабмишном, 4 судейским решением), 12 поражений (7 нокаутом, 2 сабмишном, 3 судейским решением) и один бой, признанный не состоявшимся.

Видео: UFC Vegas 45: Деррик Льюис vs Крис Докос

Материалы по теме
Официально
Кайла Харрисон проведёт титульный бой с Амандой Нуньес на UFC 324
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android