Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Тяжеловесы Вальдо Кортес-Акоста и Деррик Льюис проведут бой на UFC 324

UFC официально объявил о проведении поединка в тяжёлом весе между пятым номером рейтинга весовой категории доминиканцем Вальдо Кортес-Акостой и восьмым номером рейтинга американцем Дерриком Льюисом. Поединок Кортес Акоста — Льюис пройдёт в рамках турнира по смешанным единоборствам UFC 324, который состоится 24 января в Лас-Вегасе (США, штат Невада).

Кортес-Акоста провёл в профессиональной карьере 18 боёв, в которых одержал 16 побед (8 нокаутом, 1 сабмишном, 7 судейским решением) и потерпел два поражения (оба судейским решением).

В рекорде Деррика Льюиса 42 поединка — 29 побед (24 нокаутом, 1 сабмишном, 4 судейским решением), 12 поражений (7 нокаутом, 2 сабмишном, 3 судейским решением) и один бой, признанный не состоявшимся.

Видео: UFC Vegas 45: Деррик Льюис vs Крис Докос