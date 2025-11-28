Шон О'Мэлли подерётся с Сонг Ядонгом на UFC 324

UFC официально объявил о проведении поединка в легчайшем весе между вторым номером рейтинга весовой категории американцем Шоном О'Мэлли и пятым номером рейтинга Сонг Ядонгом из Китая. Бой О'Мэлли — Сонг Ядонг пройдёт в рамках турнира по смешанным единоборствам UFC 324, который состоится 24 января в Лас-Вегасе (США, штат Невада).

31-летний О'Мэлли является бывшим обладателем чемпионского титула UFC в легчайшем весе, который утратил в сентябре 2024 года в поединке с Мерабом Двалишвили из Грузии (решением судей). В июне 2025 года Шон также проиграл Мерабу в титульном реванше, попавшись на болевой приём.

27-летний Сонг Ядонг провёл в ММА 32 боя (22 победы, 8 поражений,1 ничья, 1 признан не состоявшимся).

Видео: Sugar-шоу. Как Шон О’Мэлли стал звездой UFC