Арман Царукян отреагировал на анонсы UFC и решение не давать ему титульный бой c Топурией

Арман Царукян отреагировал на анонсы UFC и решение не давать ему титульный бой c Топурией
Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе россиянин Арман Царукян отреагировал на ночной анонс грядущих поединков промоушена, исходя из которых он не получил титульного шанса.

«Объясните, как это вообще можно понять», — написал Царукян на своей страничке в одной из социальных сетей.

Напомним, несколько часов назад UFC официально объявил о проведении боя между бывшим временный чемпион в лёгком весе американцем Джастиом Гэтжи и британцем Пэдди Пимблеттом на турнире UFC 324, который пройдёт 24 января в Лас-Вегасе. Гэтжи и Пимблетт подерутся за временный титул в лёгком весе.

Победитель этого боя должен подраться с Илией Топурией.

Арман Царукян показал, как тренируется на отдыхе в Дубае

