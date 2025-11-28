Пэдди Пимблет обратился к Арману Царукяну на фоне получения титульного боя с Гэтжи

UFC официально объявил о проведении боя между бывшим временный чемпион UFC в лёгком весе американцем Джастиом Гэтжи и британцем Пэдди Пимблеттом на турнире UFC 324, который пройдёт 24 января в Лас-Вегасе. После этого анонса Пимблетт иронично обратился к первому номеру дивизиона российско-армянскому бойцу Арману Царукяну.

«Ну что скажешь на это, Арман?», — написал британец на своей страничке в социальной сети Х.

Напомним, в своих последних интервью Царукян неоднократно заявлял, что именно он должен стать следующим претендентом на титульный бой в лёгком весе. Также Арман говорил о том, что боссы UFC искусственно продвигают и пиарят Пимблетта, а он сам не заслуживает находиться в топе дивизиона.

