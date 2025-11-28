Конор Макгрегор отреагировал на анонс титульного боя UFC Пимблетт — Гэтжи

37-летний бывший двойной чемпион UFC в полулёгком (до 66 кг) и лёгком (до 70 кг) весе ирландец Конор Макгрегор высказался по поводу анонса титульного боя в лёгком весе между Пэдди Пимблеттом и Джастином Гэтжи.

«Давай, Пэдди», — написал Макгрегор на своей странице в социальной сети Х.

Напомним, на счету Гэтжи 31 бой в смешанных единоборствах, в которых он одержал 26 побед и потерпел пять поражений. В своём последнем поединке, который состоялся 8 марта, он одержал победу над Рафаэлем Физиевым на UFC 313.

Пимблетт провёл 26 боёв в MMA, в которых одержал 23 победы и потерпел три поражения. В своём последнем бою он победил Майкла Чендлера на UFC 314, который провёл 12 апреля.

Боец UFC Пэдди Пимблетт жёстко ответил фанату «Ман Юнайтед»