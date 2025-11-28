Мэнни Пакьяо стал дедушкой

Бывший чемпион мира в шести весовых категориях филиппинец Мэнни Пакьяо сообщил о рождении первого внука.

«Мэнни и Джинки с первым внуком. Бог милостив!» — написал Пакьяо в социальной сети X (ранее Twitter).

Фото: из личного архива Мэнни Пакьяо

Мэнни Пакьяо 46 лет. Филиппинец дебютировал как профессионал в 1995 году и впервые стал чемпионом мира в декабре 1998-го, завоевав титул WBC в наилегчайшем весе (до 50,8 кг). Впоследствии становился чемпионом во втором легчайшем (до 55,3 кг), втором полулёгком (до 59 кг), лёгком (до 61,2 кг), полусреднем (до 66,7 кг) и первом среднем (до 69,9 кг) дивизионах.

Пакьяо — легенда. Единственный, кто покорил 8 весовых категорий.