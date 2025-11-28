Скидки
«Претендент — Арман Царукян». Американский журналист раскритиковал бой Гэтжи — Пимблетт

Американский журналист Ариэль Хельвани раскритиковал организацию поединка за временный титул UFC в лёгком весе (до 70 кг) между американцем Джастином Гэтжи и британцем Пэдди Пимблеттом, который состоится 25 января на турнире UFC 324 в Лас-Вегасе (США).

«Бой за временный титул не пройдёт с участием первого претендента. Потому что первым претендентом в лёгком весе является парень по имени Арман Царукян, и его нет в этом бою.

На бумаге поединок Пэдди и Джастина, при условии, что Илия подрался бы с Арманом, это реальный бой за статус претендента номер один, который подрался с Илией или Арманом. Я не думаю, что временный титул был нужен», — сказал Хельвани в социальных сетях.

