Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Россиянин Пуляев выступит на турнире UFC 324

Россиянин Пуляев выступит на турнире UFC 324
Комментарии

Российский боец среднего веса (до 84 кг) UFC Андрей Пуляев выступит на турнире UFC 324, который состоится 25 января в Лас-Вегасе (США). Об этом сообщила пресс-служба организации.

Соперником Пуляева станет камерунец Атеба Готье.

Андрею Пуляеву 28 лет. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2022 году, с 2025-го выступает в UFC. Всего на его счету в престижнейшей организации мира одна победа и одно поражение.

Атебе Готье 23 года. Камерунец дебютировал в UFC в 2025 году. Всего на его счету в престижнейшей организации мира три победы.

Ранее стал известен следующий соперник Умара Нурмагомедова.

Материалы по теме
Официально
Умар Нурмагомедов проведёт бой с Дейвисоном Фигейреду на турнире UFC 324
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android