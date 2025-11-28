Россиянин Пуляев выступит на турнире UFC 324

Российский боец среднего веса (до 84 кг) UFC Андрей Пуляев выступит на турнире UFC 324, который состоится 25 января в Лас-Вегасе (США). Об этом сообщила пресс-служба организации.

Соперником Пуляева станет камерунец Атеба Готье.

Андрею Пуляеву 28 лет. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2022 году, с 2025-го выступает в UFC. Всего на его счету в престижнейшей организации мира одна победа и одно поражение.

Атебе Готье 23 года. Камерунец дебютировал в UFC в 2025 году. Всего на его счету в престижнейшей организации мира три победы.

