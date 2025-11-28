Скидки
«Он забрал твою душу». Али Абдель-Азиз обратился к Макгрегору из-за спора с Хабибом

Али Абдель-Азиз, в прошлом менеджер члена Зала славы UFC Хабиба Нурмагомедова, обратился к бывшему сопернику россиянина и экс-чемпиону организации в двух весовых категориях ирландцу Конору Макгрегору.

«Смирись. Этот человек забрал твою душу, забрал твоё мужество. Никто и никогда не будет уважать тебя и на 1% так же, как Хабиба. Живи своей жизнью, кусок дерьма», — написал Абдель-Азиз в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, ранее Макгрегор обвинил Нурмагомедова в лицемерии, на что россиянин предложил ему пройти реабилитацию в наркологической клинике в Дагестане.

