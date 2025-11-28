Скидки
Алекс Волкановски отреагировал на организацию реванша с Лопесом, упомянув Евлоева

Чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) австралиец Александр Волкановски прокомментировал анонс реванша с бразильцем Диего Лопесом, который состоится 31 января на турнире UFC 325 в Сиднее (Австралия).

«Мы все знаем, что я хотел подраться раньше, в декабре. Мы считали, что это будет Лерон Мёрфи, в декабре. UFC же ждали боя Жана Силвы и Лопеса. И затем мы подписали контракт на бой с Лопесом.

Повторюсь, я считаю, что Мовсар больше этого заслуживает, Лерон Мёрфи… Любой из этих парней. Но UFC хотели Лопеса, по крайней мере, все знают, что получат удовольствие», — сказал Волкановски на своём YouTube-канале.

