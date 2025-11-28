Хабиб прокомментировал анонс боя Умара Нурмагомедова и Дейвисона Фигейреду

Бывший чемпион UFC, а ныне член Зала славы, россиянин Хабиб Нурмагомедов прокомментировал анонс поединка в легчайшем весе (до 61 кг) между Умаром Нурмагомедовым и Дейвисоном Фигейреду, который состоится 25 января на турнире UFC 324 в Лас-Вегасе (США).

«Поехали тогда…» — написал Нурмагомедов в социальных сетях.

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 321 в Абу-Даби (ОАЭ) в октябре, Нурмагомедов победил единогласным судейским решением американца Марио Баутисту.

Фигейреду на UFC Fight Night 261 в октябре одолел раздельным решением американца Монтела Джексона.

