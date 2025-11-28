Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Хабиб прокомментировал анонс боя Умара Нурмагомедова и Дейвисона Фигейреду

Хабиб прокомментировал анонс боя Умара Нурмагомедова и Дейвисона Фигейреду
Комментарии

Бывший чемпион UFC, а ныне член Зала славы, россиянин Хабиб Нурмагомедов прокомментировал анонс поединка в легчайшем весе (до 61 кг) между Умаром Нурмагомедовым и Дейвисоном Фигейреду, который состоится 25 января на турнире UFC 324 в Лас-Вегасе (США).

«Поехали тогда…» — написал Нурмагомедов в социальных сетях.

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 321 в Абу-Даби (ОАЭ) в октябре, Нурмагомедов победил единогласным судейским решением американца Марио Баутисту.

Фигейреду на UFC Fight Night 261 в октябре одолел раздельным решением американца Монтела Джексона.

Материалы по теме
Официально
Умар Нурмагомедов проведёт бой с Дейвисоном Фигейреду на турнире UFC 324

Тренировка Умара Нурмагомедова после перелома руки

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android