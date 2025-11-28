Скидки
Вадим Немков назвал сложнейшего соперника для Махачева в полусреднем весе UFC

Бывший чемпион Bellator россиянин Вадим Немков назвал, по его мнению, тяжелейшего соперника для действующего обладателя титула UFC в полусреднем весе (до 77 кг) соотечественника Ислама Махачева.

«Ну, может, Шавкат Рахмонов в 77 кг. А в 70 кг — Илия Топурия. Это были бы самые крутые бои. Все говорят об этом», — сказал Немков в интервью YouTube-каналу.

Шавкату Рахмонову 31 году. Казахстанец дебютировал в UFC в 2020 году. В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 310 в декабре 2024 года, Рахмонов победил единогласным судейским решением ирландца Иана Гарри. Всего на его счету в престижнейшей организации мира семь побед.

