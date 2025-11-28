«Я дам тебе шанс». Мовсар Евлоев вызвал на бой Лерона Мёрфи

Первый номер рейтинга UFC в полулёгком весе (до 65 кг) россиянин Мовсар Евлоев заявил о готовности провести поединок с четвёртым номером британцем Лероном Мёрфи.

«Лерон Мёрфи, я дам тебе шанс сразиться с претендентом номер один. Скажи своей команде, что ты готов подраться со мной на том же турнире, где пройдёт титульный бой», — написал Евлоев в социальных сетях.

Напомним, чемпион дивизиона австралиец Алекс Волкановски проведёт реванш с бразильцем Диего Лопесом, который состоится 31 января на турнире UFC 325 в Сиднее (Австралия).

