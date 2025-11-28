Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Я дам тебе шанс». Мовсар Евлоев вызвал на бой Лерона Мёрфи

«Я дам тебе шанс». Мовсар Евлоев вызвал на бой Лерона Мёрфи
Комментарии

Первый номер рейтинга UFC в полулёгком весе (до 65 кг) россиянин Мовсар Евлоев заявил о готовности провести поединок с четвёртым номером британцем Лероном Мёрфи.

«Лерон Мёрфи, я дам тебе шанс сразиться с претендентом номер один. Скажи своей команде, что ты готов подраться со мной на том же турнире, где пройдёт титульный бой», — написал Евлоев в социальных сетях.

Напомним, чемпион дивизиона австралиец Алекс Волкановски проведёт реванш с бразильцем Диего Лопесом, который состоится 31 января на турнире UFC 325 в Сиднее (Австралия).

Материалы по теме
Алекс Волкановски отреагировал на организацию реванша с Лопесом, упомянув Евлоева

Боец UFC Мовсар Евлоев показал упражнение на гимнастических кольцах.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android