«Готова зажечь». Харрисон высказалась о предстоящем бое с Нуньес на UFC 324

Обладательница титула UFC в женском легчайшем весе (до 61 кг) американка Кайла Харрисон прокомментировала анонс поединка с бывшей чемпионкой организации в двух весовых категориях бразильянкой Амандой Нуньес, который состоится 25 января на турнире UFC 324 в Лас-Вегасе (США).

«Я готова зажечь. Очень взволнована и благодарна. Я благодарю её за готовность вернуться и поставить на кон своё наследие. Да, мечты становятся реальностью. Немного странно переживать всё это», — приводит слова Харрисон издание Bloodyelbow.

Напомним, Харрисон завоевала титул в июне на UFC 316, победив болевым приёмом соотечественницу Джулианну Пенью.