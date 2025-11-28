Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Готова зажечь». Харрисон высказалась о предстоящем бое с Нуньес на UFC 324

«Готова зажечь». Харрисон высказалась о предстоящем бое с Нуньес на UFC 324
Комментарии

Обладательница титула UFC в женском легчайшем весе (до 61 кг) американка Кайла Харрисон прокомментировала анонс поединка с бывшей чемпионкой организации в двух весовых категориях бразильянкой Амандой Нуньес, который состоится 25 января на турнире UFC 324 в Лас-Вегасе (США).

«Я готова зажечь. Очень взволнована и благодарна. Я благодарю её за готовность вернуться и поставить на кон своё наследие. Да, мечты становятся реальностью. Немного странно переживать всё это», — приводит слова Харрисон издание Bloodyelbow.

Напомним, Харрисон завоевала титул в июне на UFC 316, победив болевым приёмом соотечественницу Джулианну Пенью.

Материалы по теме
Официально
Кайла Харрисон проведёт титульный бой с Амандой Нуньес на UFC 324
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android