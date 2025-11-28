Джон Джонс ответил Кормье, раскритиковавшему его за поездку в Чечню

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях американец Джон Джонс ответил бывшему сопернику и соотечественнику Даниэлю Кормье, раскритиковавшему его за поездку в Чечню в период празднования в США Дня благодарения.

«Представьте, мужику надрали задницу, и годы спустя он всё ещё переживает из-за того, как я провожу праздники. Братан, тебе не стоит об этом думать. В твоей голове у меня долгосрочная аренда жилья, коммуналка включена», – написал Джонс в социальных сетях.

Ранее Джонс поделился впечатлением о Рамзане Кадырове после визита в Чечню.

Материалы по теме Легенда UFC Джон Джонс поделился впечатлением о Рамзане Кадырове после визита в Чечню

Бывший чемпион UFC Джон Джонс провёл шуточный спарринг с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым