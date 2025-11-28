Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Джон Джонс ответил Кормье, раскритиковавшему его за поездку в Чечню

Джон Джонс ответил Кормье, раскритиковавшему его за поездку в Чечню
Комментарии

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях американец Джон Джонс ответил бывшему сопернику и соотечественнику Даниэлю Кормье, раскритиковавшему его за поездку в Чечню в период празднования в США Дня благодарения.

«Представьте, мужику надрали задницу, и годы спустя он всё ещё переживает из-за того, как я провожу праздники. Братан, тебе не стоит об этом думать. В твоей голове у меня долгосрочная аренда жилья, коммуналка включена», – написал Джонс в социальных сетях.

Ранее Джонс поделился впечатлением о Рамзане Кадырове после визита в Чечню.

Материалы по теме
Легенда UFC Джон Джонс поделился впечатлением о Рамзане Кадырове после визита в Чечню

Бывший чемпион UFC Джон Джонс провёл шуточный спарринг с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android