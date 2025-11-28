Двалишвили назвал бойца, который должен возглавить турнир UFC в Белом доме

Чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) грузин Мераб Двалишвили назвал бойца, который, по его мнению, должен возглавить турнир организации в Белом доме США, запланированный на 2026 год.

«Выступить на турнире в Белом доме? Это было бы большой честью, и я был бы навечно благодарен. Но, несмотря на то, что теперь я являюсь гражданином США, единственным американским чемпионом, я остаюсь грузином. Многие американские бойцы хотели бы возглавить этот ивент. Думаю, они заслуживают этого больше, например, Джон Джонс», — приводит слова Двалишвили Stake.

Ранее Даниэль Кормье отреагировал на поездку Джона Джонса в Чечню.

Материалы по теме Даниэль Кормье отреагировал на поездку Джона Джонса в Чечню

Джон Джонс провёл шуточный спарринг с Рамзаном Кадыровым