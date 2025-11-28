Скидки
«Даже не понял, как меня повалили». Эдсон Барбоза вспомнил о бое с Хабибом Нурмагомедовым

«Даже не понял, как меня повалили». Эдсон Барбоза вспомнил о бое с Хабибом Нурмагомедовым
Комментарии

Бразильский ветеран UFC Эдсон Барбоза поделился воспоминаниями о поединке с членом Зала славы россиянином Хабибом Нурмагомедовым, состоявшемся в декабре 2017 года на турнире UFC 219.

«Лучший соперник? Это был Хабиб. Помню, как подумал: «Чёрт, он победил меня с умом». Во-первых, я даже не понял, как он повалил меня. Безумие. Я не почувствовал в нём силы и чего-то особенного, но он всегда был на шаг впереди. Когда я пытался подняться, он уже был в нужном месте. Когда я пытался поступить иначе, повторялось то же самое.

Я дрался с ним и думал: «Чёрт, а этот парень хорош. Он в точности понимает, что делает». Он был единственным, с кем мне было крайне тяжело», — приводит слова Барбозы издание MMA Fighting.

