Майкл Чендлер назвал самого талантливого действующего бойца MMA

Бывший претендент на титул UFC американец Майкл Чендлер назвал, по его мнению, самого талантливого действующего бойца MMA.

«Я считаю Илию Топурию самым талантливым бойцом, не только в нашем дивизионе, во всём спорте», — приводит слова Чендлера издание MMA Fighting.

Илии Топурии 28 лет. Грузинский боец выступает в UFC с 2020 года. В феврале 2024-го на турнире UFC 298 стал чемпионом в полулёгком весе (до 65 кг), нокаутировав австралийца Алекса Волкановски, после чего провёл одну защиту. В своём последнем бою на UFC 317 в июне нокаутировал бразильца Чарльза Оливейру, завоевав титул в лёгком весе (до 70 кг).

Комментарии
