Чендлер оценил шансы Пимблетта в бою с Топурией

Бывший претендент на титул UFC в лёгком весе (до 70 кг) американец Майкл Чендлер высказался о потенциальном поединке между грузином Илией Топурией и британцем Пэдди Пимблеттом.

«Думаю, у Пэдди хороший шанс продержаться раунд—два, потому что он не будет вступать в размен, как Оливейра. Мы понимали, что будет с Оливейрой, если по нему попадёшь хуком или правым прямым. В конечном итоге это не такой уж и большой мисматч, как считает большинство, но это определённо мисматч», — приводит слова Чендлера издание MMA Fighting.

Напомним, 25 января на турнире UFC 324 в Лас-Вегасе (США) Пимблетт сразится за временный титул с американцем Джастином Гэтжи.

