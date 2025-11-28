«Куда катится UFC?» Юсуф Раисов раскритиковал анонс боя Гэтжи — Пимблетт

Российский боец Юсуф Раисов раскритиковал организацию поединка за временный титул UFC в лёгком весе (до 70 кг) между американцем Джастином Гэтжи и британцем Пэдди Пимблеттом, который состоится 25 января на турнире UFC 324 в Лас-Вегасе (США).

«Не знаю, куда катится этот спорт и куда катится UFC. Раньше, когда я начинал выступать, главным было – побеждать лучших. Сейчас, похоже, главное – быть клоуном. Не знаю, почему Арману Царукяну не дали титульник. Хотя он говорил, что готов драться в январе. У меня пропадает желание туда идти», — приводит слова Раисова издание MMA.Metaratings.ru.

Материалы по теме Арман Царукян сделал заявление после анонса боя Гэтжи и Пимблетта за временный титул UFC

Арман Царукян показал, как тренируется на отдыхе в Дубае